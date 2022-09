Site da campanha autárquica de Carlos Moedas está a ser utilizado para promover jogos com dinheiro

O site que o presidente da autarquia de Lisboa, Carlos Moedas, utilizou durante a sua candidatura à Câmara Municipal está agora a ser utilizado para promover o jogo em casinos online. De acordo com a “CNN Portugal”, o website está a utilizar a imagem e os antigos slogans do governante para incentivar apostas.

O município já está a trabalhar para retirar o site do ar. Praticamente nada funciona no site. O conteúdo da seção "Biografia", as entrevistas que deu e as notícias onde apareceu foram apagadas. Estes espaços dão lugar a três mensagens vagas de cariz político.

O site apresenta uma hiperligação na frase “Jogar em casinos online por dinheiro real”. Quem clicar nessa frase é levado para uma seção do site onde se explica como funciona um casino online e onde são dadas indicações de como ganhar dinheiro rapidamente. O site mantém um design semelhante ao utilizado na campanha. Apesar de incentivar os jogos online, não divulga o nome de qualquer empresa de apostas ou tipo de jogo.