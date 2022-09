Sondagem CM: mais de metade dos portugueses acreditam que pensionistas vão ficar pior com proposta do Governo

Quase 60% dos portugueses acreditam que os pensionistas vão ficar pior com o recebimento adicional de meia pensão em outubro e a redução dos aumentos previstos para o próximo ano. Os dados são de uma sondagem da Intercampus para o “Correio da Manhã” e o “Correio da Manhã TV”.

No lado oposto, apenas 17,3% dos inquiridos pensam que os pensionistas vão ficar melhor com a proposta do Governo. Já sobre as medidas de apoio à população e às empresas, a maioria (88,3%) considera que são insuficientes. Além disso, 74,6% dizem que as medidas deviam ter sido apresentadas mais cedo.

Apesar do descontentamento com as decisões, apenas 21,8% dizem que as medidas alteraram a opinião que já tinham do Governo. Desses 21,8%, 73,5% mudaram de opinião, para pior.

A sondagem da Intercampus contou com 606 entrevistas telefónicas, recolhidas entre 9 e 15 de setembro de 2022. A margem de erro máximo é de 4%, com um nível de confiança de 95%.