Ministro da Saúde defende que sede da nova direção executiva do SNS deve ficar fora de Lisboa

O novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, diz, segundo o jornal “Público”, não haver “nenhuma razão” para que a sede da futura direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) seja em Lisboa. “Não há nenhuma cidade portuguesa que esteja impossibilitada de acolher a sede do SNS. Veremos que decisão podemos tomar nessa matéria, designadamente quais são os edifícios em concreto que estão disponíveis”, esclareceu o ministro.

No final de uma homenagem ao médico humanista Nuno Grande, fundador do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), Manuel Pizarro realçou que “este Governo tem uma forte vontade descentralizadora e lançou um processo de descentralização”. “Acho que, nesse contexto, a colocação da sede de organismos públicos nacionais fora da cidade de Lisboa faz também sentido, de acordo com esse processo de desconcentração”.

Manuel Pizarro promete anunciar o nome do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde durante esta semana. Para já, tudo indica que Fernando Araújo encabeçará a futura equipa. Fernando Araújo é natural do Porto e trabalha na mesma cidade.