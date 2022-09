Sondagem Negócios/CM: PS perde vantagem sobre PSD, mas mantém-se à frente

O Partido Socialista continua a ter mais intenções de voto (30,6%) do que o Partido Social Democrata (24,7%), mas a distância entre ambos diminui. De acordo com o barómetro da Intercampus para o “Jornal de Negócios”, “Correio da Manhã” e “Correio da Manhã TV”, a distância passa de cerca de 10 para 6 pontos percentuais.

Em terceiro lugar, o Chega reforça a sua posição na sondagem: com 9,2% das intenções de voto. Em agosto, contava com 8,4%. A perder força está a Iniciativa Liberal, que cai de 7,1% para 5,2% - a mesma percentagem de intenção de voto que o Bloco de Esquerda apresenta no barómetro de setembro.

A CDU conta com 2,9% (uma subida de 0,7 pontos percentuais), o PAN tem 2,5% das intenções (o que também representa uma subida de 1,2 pontos). O partido Livre e o CDS têm menos de 2% cada um.: 1,8% e 1,1%, respetivamente.

A sondagem da Intercampus contou com 606 entrevistas telefónicas, recolhidas entre 9 e 15 de setembro de 2022. A margem de erro máximo é de 4,0%, com um nível de confiança de 95%.