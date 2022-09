Deputado Alexandre Simões é candidato à concelhia do PSD Lisboa em nome da “lealdade” a Carlos Moedas

O deputado Alexandre Simões é candidato à concelhia do PSD Lisboa e vai assim disputar o lugar com o atual líder, Luís Newton. Questionado pelo Expresso, Simões confirma a candidatura às eleições marcadas para dia 8 de outubro e diz que o objetivo é “virar a página” e operar uma “mudança no partido” na capital. Porquê? “Para apoiar com lealdade o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.”

