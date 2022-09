Bloco quer usar opinião pública para ganhar força: contestação nas ruas é "uma questão de tempo"

Com o pacote de medidas anti-inflação que apresentou, o Governo está “a servir como amplificador do descontentamento” da sociedade. E o caminho pode fazer o país regressar às grandes mobilizações de rua dos anos da troika. “Ainda não estamos nesse ponto”, reconhece Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Mas considera que agora é decisivo o fator tempo. E o que se faz com ele. “As dificuldades que estão a ser introduzidas na vida das famílias de forma brusca tendem a materializar-se rapidamente” nas ruas, diz ao Expresso.

Com o xadrez político alterado pela maioria absoluta, o Parlamento perdeu centralidade — e o Bloco também. A mobilização da opinião pública é agora um dos meios que sobram, cuja força ficou provada para os bloquistas pelo recuo do Governo na contratação de Sérgio Figueiredo para o Ministério das Finanças de Fernando Medina.