Montenegro com a mão nos tachos e o PS na mira em Viseu

O convite partiu do presidente da Junta de Freguesia de Freixiosa, mas o que seria uma simples visita transformou-se num jantar tardio confecionado pelo ‘chefe’ Luís Montenegro. O presidente do PSD acabou esta quarta-feira a servir uma “canja laranja” e um arroz de cabidela preparados por si na única freguesia do concelho de Mangualde liderada por um social-democrata. “Afinal não faltam aqui tachos”, gracejou, enquanto circulava pela cozinha da Quinta da Maria Neta, juntando os ingredientes, procurando os utensílios necessários e sorvendo diretamente da concha com que mexia o caldo.

Um contratempo com uma varinha mágica de tamanho industrial foi rapidamente resolvido, mas Montenegro já tinha garantido que trouxera uma no carro por precaução. A desenvoltura era evidente para alguém que em tempos cozinhou para “80 pessoas na paróquia de Espinho”. Também já se tinha libertado do fato com que, ao final da manhã, munido de uma tesoura de poda, cortara alguns cachos de uvas na Quinta do Serrado, em Penalva do Castelo. Viseu foi o distrito escolhido para o arranque do périplo “Sentir Portugal em...”, uma promessa que Montenegro fez, no congresso da sua entronização como líder do PSD, de passar uma semana por mês em cada distrito do país. Um plano ambicioso que rondará dois anos, uma vez que também tenciona visitar algumas comunidades na diáspora.