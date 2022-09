Parlamento aprova votos de pesar pelas mortes de Isabel II e Gorbachov, com PCP a votar contra

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira um voto de pesar pela morte do antigo líder da União Soviética Mikhail Gorbachev, que morreu aos 91 anos, com o PCP a votar contra. Os comunistas também votaram contra o voto de pesar pela morte de Isabel II, mas aí tiveram a companhia do Bloco de Esquerda (BE), que no caso do antigo líder soviético optou pela abstenção.

O voto, apresentado pelo presidente do parlamento, Augusto Santos Silva. “O seu papel foi essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no Leste da Europa, após a queda da “Cortina de Ferro”. O seu contributo foi determinante para a abertura da Rússia ao diálogo e ao mundo e para o desanuviamento da tensão e lógica de confrontação que havia marcado a ordem internacional durante grande parte do pós-Segunda Guerra”, lê-se no voto.

O texto salienta que “foi também a sua ação que permitiu que fosse finalmente reconhecido às populações dos países do Pacto de Varsóvia e das nações da antiga União Soviética o direito de escolherem livremente o seu destino”.

“Líder político cuja visão permitiu as transformações históricas que estiveram na génese da consolidação de uma ordem mundial baseada em regras e fundada nos valores do multilateralismo e na resolução pacífica de diferendos, deixou um legado indelével para a paz na Europa nas duas últimas décadas do século XX”, é destacado no voto.

Lembrando que em 1990 Gorbachev foi laureado com o Prémio Nobel da Paz “pela sua liderança e contributo para a resolução pacífica de controvérsias internacionais e pelo papel desempenhado na aproximação entre o Ocidente e o Leste”, o parlamento endereça “as mais sentidas condolências” à família e amigos do antigo líder.

Uma das figuras políticas mais influentes do século XX, Gorbachev morreu no passado dia 30 de agosto aos 91 anos, quando, segundo o seu gabinete, estava em tratamento no hospital.