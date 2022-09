Prolongada suspensão de novos registos de alojamento local em Lisboa

horácio villalobos/corbis via getty images

Foi prolongada por seis meses a proibição de registar novas casas para Alojamento Local (AL) em 11 freguesias de Lisboa. A votação desta manhã, na primeira reunião pós-férias do executivo camarário, foi a que se esperava: subscrita por PS, Bloco e Livre, a proposta recebeu ainda os votos a favor da restante esquerda, PCP e vereadora independente Paula Marques. Mesmo com os votos contra de PSD e CDS, foi assim prolongada por meio ano uma das primeiras medidas a provocar ondas de choque entre a equipa de Carlos Moedas e a oposição, logo no final de 2021.