Lucros inesperados: Costa espera pela Europa, Governo espera por Costa e PS desespera

A divergência instalou-se no arranque do ano político do PS, pelo menos de forma aparente. “Todos os socialistas, se forem de facto socialistas, querem avançar” com o chamado imposto sobre os lucros excessivos das empresas que estão a ser beneficiadas com a crise energética e a inflação, afirma um deputado ao Expresso, mas todos olham para o lado à espera de indicações. Agir, sim, mas quando? De que forma? O problema é a falta de orientação que está a vir de cima, por um lado, e a pressa que os socialistas têm em dar este “sinal político” ao mesmo tempo que as famílias e empresas médias passam dificuldades com o aumento dos preços. “Não podemos é ficar como os liberais da festa”, alerta um deputado.

