Educação e Segurança dominam regresso ao Parlamento e Santos Silva voltou a avisar Ventura sobre "discursos injuriosos"

A Educação e a Segurança foram os temas que dominaram as declarações políticas dos partidos esta quarta-feira no Parlamento. No regresso das sessões plenárias, a Iniciativa Liberal (IL) e o PCP alertaram para o facto de 60 mil alunos poderem iniciar o novo ano letivo com falta de professores, enquanto o BE chamou a atenção das dificuldades enfrentadas pelos estudantes do Ensino Superior, nomeadamente a nível do alojamento.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler