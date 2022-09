Fernando Araújo despede-se do JN: o caminho para a direção executiva do SNS está aberto

O elogio veio de António Costa, na passada segunda-feira à noite: “Não tenham dúvidas nenhumas que Lisboa tem muito a aprender com o Porto, nomeadamente em relação ao funcionamento das urgências, tem muito a aprender com o Porto.” Esta manhã, veio a despedida de Fernando Araújo das páginas do Jornal de Notícias. “Foram 20 semanas de crónicas reais, escritas com alma, sobre os problemas de milhares dos portugueses”, escreve o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de S. João que, ao que o Expresso, sabe deve ser anunciado ainda esta terça-feira como o novo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O anúncio está, contudo, dependente da promulgação por parte do Presidente da República da orgânica da direção executiva do SNS.

