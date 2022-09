"Não há truque nenhum, nem de retórica, nem de coisa nenhuma", garante António Costa sobre pensões

O primeiro-ministro garante que “não há truque nenhum” nas medidas do Governo para os pensionistas. “O que há é transparência e clareza”, disse António Costa, em entrevista que está a decorrer na TVI/CNN.

"Não há truque nenhum, nem de retórica nem de coisa nenhuma. Temos um suplemento extraordinário que pagamos em outubro. Tivemos, aliás, a transparência de dizer não só qual o suplemento extraordinário em outubro, como dizer desde já que apresentamos uma proposta à Assembleia da República com os aumentos para o próximo ano", defendeu-se o primeiro-ministro, que tem sido acusado, desde há uma semana, de ter adotado uma medida para os pensionistas que os vai prejudicar no futuro.

“Só em novembro é que se costuma anunciar o aumento das pensões do próximo ano”, continuou Costa, para justificar que até foi mais claro do que necessário no anúncio das medidas que fez há uma semana. Assim, voltou a garantir que entre o “apoio extraordinário” que os pensionistas vão receber em outubro e o aumento das pensões em 2023, será cumprida a lei do aumento das pensões.

“A inflação para efeitos de pensões será de 7,10%. Temos de evitar que este ano absolutamente atípico se consolide como um efeito permanente porque isso põe em causa a sustentabilidade da Segurança Social”, justificou o primeiro-ministro, que também acredita que nenhum pensionista vai receber menos do que o apoio de 125 euros que os contribuintes com rendimento mensal até 2700 euros brutos vão receber em outubro: “É um suplemento extraordinário e em que não há nenhuma pensão em que este suplemento extraordinário seja inferior a 125 euros”

Quanto à inflação prevista, o chefe do Governo adiantou que o Governo está a trabalhar com uma previsão de que o ano feche com 7,4 %. Mas questionado se os funcionários públicos vão ter um aumento dessa ordem, respondeu de forma pronta e peremptória: “Não vão, com certeza, ser aumentados 7,4%.”

Para Costa “o combate contra a inflação é dos combates mais difíceis que existe” porque é muito difícil encontrar o equílibrio entre dar os apoios e/ou aumentos necessários para as famílias, sem contribuir para gerar mais inflação. “O referencial que devemos ter é procurar chegar o mais rapidamente possível aos 2%” de inflação, que é o objetivo europeu. “É uma referência [para os aumentos dos salários], mas não será o único dado a ter em conta”, afirmou.

em atualização