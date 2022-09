PSD desconfia das contas certas do PS

Ao apresentar o pacote anti-inflação, o primeiro-ministro explicou porque não foi mais longe. Era necessário tomar medidas “sem deitar por terra os objetivos de redução do défice e da dívida”. Estará o PS definitivamente apostado em ‘roubar’ ao PSD a bandeira das contas certas? “Espero que o PS esteja a perceber a vontade do eleitorado, que não tolera descontrolo”, diz António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, ao Expresso.

O dirigente não teme que o seu partido seja destrunfado pelos socialistas: “Era só o que faltava que o PS quisesse desequilibrar as contas públicas outra vez.” Resta saber, defende, “se aprenderam a lição”, pelo que o PSD “continua a ter fortes desconfianças quanto à qualidade de gestão orçamental do PS”.