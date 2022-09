Temido sai do Governo sem resposta a Marcelo

Era para ser a 15 de setembro, mas acabou por ser esta quinta-feira. A conferência de imprensa do Conselho de Ministros, que chegou a estar prevista para as 13h30 atrasou-se. Começou já passava das 15h e com uma surpresa que só foi confirmada minutos antes: Marta Temido, a ministra demissionária, ia estar no briefing porque o Governo tinha aprovado a regulamentação do estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), peça que o primeiro-ministro considerava fundamental para a exoneração de Marta Temido cuja demissão já tinha aceitado na madrugada de 30 de agosto.

Passada mais de uma semana da demissão, mas uma semana antes da data apontada — 15 de setembro é a data de aniversário do SNS, uma efeméride que Costa queria marcar — cumpriu-se o passo necessário à remodelação com a aprovação do decreto-lei com criação da Direção-Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Ainda que sem o primeiro-ministro na sala — ausente por motivos de saúde — e sem que fiquem esclarecidas as dúvidas que o Presidente da República colocou quando promulgou o estatuto do SNS.