Esquerda aposta na luta política para travar medida das pensões. Eventual inconstitucionalidade fica de fora

Uma “fraude”, um “logro”, uma “manigância” do Governo, e uma forma de “reabilitar o discurso da direita contra o qual se fizeram as escolhas políticas” da geringonça. Bloco de Esquerda e PCP convergem na ideia de que a medida anunciada pelo Governo para as pensões, e o argumento para ela, é uma forma de pôr os pensionistas a pagar o aumento do custo de vida. Mas nem um nem outro dos antigos parceiros do PS fala em inconstitucionalidade. A batalha está, para já, colocada no plano político e parlamentar.

