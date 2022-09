Entre o populismo, a contra-revolução e o extremismo: o Chega nunca poderá representar a direita democrática

Não sei se deu por isso, amigo leitor mas, atualmente, apenas um dos partidos com assento parlamentar se assume atualmente como sendo de direita. Mais valia que não o fizesse. Se necessário fosse, a recente polémica entre André Ventura e o seu vice presidente, Gabriel Mithá Ribeiro, serviu para demonstrar a triste vacuidade do Chega. Tenho insistido que o partido é apenas populista pois, à parte posições avulsas que podem ser identificadas como extremistas, não resulta, ou dela não faz caso, de uma base teórica sólida mas sim do culto de um presidente intuitivo e bom comunicador. Foi precisamente, creio, o que, ingenuamente, Mithá Ribeiro procurou reverter.

