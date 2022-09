Ai o malandro!

A minha tia São gosta do primeiro-ministro. Nasceu no mesmo ano que António Costa e encontra na coincidência etária e no comportamento despachado a empatia com o chefe do Governo. Na manhã seguinte ao anúncio das medidas para combate à crise inflacionista, contava-me ao telefone que tinha ido pôr gasóleo, mas só tinha posto 20 euros e só enchia o depósito quando entrassem em vigor as medidas anunciadas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler