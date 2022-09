PCP chama Governo à AR na 4.ª feira para debate sobre aumento do custo de vida

O PCP vai propor um debate na Comissão Permanente do parlamento na quarta-feira, com a presença do Governo, sobre o aumento do custo de vida e dos lucros dos grandes grupos económicos.

Numa proposta enviada ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, os comunistas propõem que a Comissão Permanente – órgão que se reúne fora do período efetivo de funcionamento da Assembleia da República – convoque o Governo de António Costa para um debate na quarta-feira.

A proposta, subscrita pela líder parlamentar do PCP, Paula Santos, acontece no dia em que o Governo vai aprovar um pacote de medidas de apoio às famílias, para responder aos efeitos da inflação, que deverá rondar os dois mil milhões de euros, segundo notícias veiculadas em vários jornais.

Os comunistas pretendem que o parlamento discuta com o Governo o aumento do custo de vida para os portugueses, o crescimento dos lucros dos grupos económicos e o “agravamento das desigualdades”.

O PCP considera que apenas é possível contrariar a pressão inflacionista com o aumento dos salários e das pensões e com limites ao mercado de arrendamento e às prestações das casas.

O partido é favorável a uma taxa sobre os lucros extraordinários das maiores empresas, que possa ser canalizada para mitigar os efeitos da inflação.

A realizar-se, o debate vai ocorrer já depois de anunciadas a medidas que o Governo, que deverão ser hoje aprovadas numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros.