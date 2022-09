Jornadas parlamentares: PS ao centro em torno do PRR

Com António Costa no arranque, Eurico Brilhante Dias, Carlos César e Ana Catarina Mendes no encerramento e o regresso de José António Vieira da Silva ao combate político, o PS prepara o arranque da sessão legislativa numas jornadas parlamentares ao centro do país, com os olhos postos na coesão territorial e uma especial atenção ao combate à violência doméstica.

No domingo, dia 11, Costa sobe ao palanque para um comício no mercado de Leiria que encerra a Academia Socialista e marca o arranque das jornadas parlamentares do PS, este ano focadas no “Crescimento e coesão: um país com oportunidades para todos”. A escolha do distrito, em que todos os municípios serão visitados por deputados socialistas, não foi ao acaso: até às últimas legislativas, nunca o PS tinha vencido em Leiria. O cabeça de lista foi Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, que caiu com Marta Temido e é um dos eventuais sucessores (ver texto pág. 7).