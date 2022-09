Inflação e crise energética vão dominar rentrée

Depois de um verão quente marcado por incêndios, o caos nas urgências de obstetrícia e mudanças na Europol e Interpol, o Parlamento retoma os trabalhos já na próxima semana. Na primeira reunião da conferência de líderes, agendada para terça-feira, os grupos parlamentares vão decidir as próximas iniciativas a ser debatidas na AR. Além de dossiês pendentes na especialidade, os partidos querem dar prioridade ao apoio às famílias e empresas, respostas à inflação e crise energética. Medidas urgentes face ao atual contexto, mas já de olho no próximo Orçamento.

O PS definiu como “grande prioridade” da rentrée fechar na especialidade a lei das ordens, acabando com o bloqueio no acesso a um conjunto de profissões, a agenda para um trabalho digno, a revisão da lei dos metadados, assim como a lei da morte medicamente assistida. “Fecharemos igualmente a lei da nacionalidade, em particular procurando acabar com o negócio que infelizmente se montou em torno da reparação justa e necessária da comunidade sefardita”, diz ao Expresso o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.