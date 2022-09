Adriano Moreira: um século de Portugal

Quando, em dezembro de 2020, Adriano Moreira subiu ao ambão do Mosteiro dos Jerónimos para ler a primeira leitura da missa fúnebre do seu filho Nuno, deu mais uma prova da força que marcou a sua vida. Uma força que relacio­nava com a sua Trás-os-Montes natal, uma força forjada em muitas férias grandes passadas naquela região com um avô que o marcou.

Aos 98 anos despedia-se do filho, de 47, mas, apesar de toda a dor, o seu “eixo da roda” mantinha-o firme, permitindo-lhe continuar a rodar, a caminhar, a viver, a pensar o país e o mundo. O “eixo da roda” é uma imagem que sempre gostou muito de citar: a roda gira, passa por muitas mudanças, o eixo acompanha a roda mas não anda. O eixo são os valores.