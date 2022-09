Paulo Rangel: "Temos um país em lista de espera"

“Se em janeiro me dissessem que a Ucrânia alguma vez faria parte da UE, diria com toda a certeza categórica que não. Agora parece inevitável”, afirmou Paulo Rangel, esta sexta-feira, durante um painel na Universidade de verão do PSD.

Sob o mote “A caminho de uma nova Europa”, o eurodeputado e vice-presidente do PSD saiu durante o painel em defesa do alargamento da União Europeia (UE), com a adesão da Ucrânia, da Moldávia e da Geórgia. “Hoje nós estamos em guerra, isso talvez desperte a consciência para a importância da UE. A UE é um projeto de paz e a inclusão destes países pode ser a garantia para a paz na Europa”, sustentou.

Admitindo que o alargamento da UE deverá gerar “tensões muito grandes”, o que vai obrigar a uma “reforma profunda”, Rangel considerou, contudo, que a Ucrânia não pode esperar 20 anos para aderir à União, ao contrário do que sugeriu o Presidente francês. É preciso um “prazo razável”, advogou.

“Acho que temos que pensar numa nova Europa, bem diferente da que tínhamos até 24 de fevereiro, mas isso não faz com que não tenhamos que fazer o nosso próprio TPC”, advertiu. O vice-presidente do PSD teceu assim duras críticas ao Governo e acusou o país de estar “em lista de espera”.

“Aquilo que me preocupa é que temos um Governo que colocou o país em lista de espera”, atirou, criticando o facto de ainda não ter sido nomeado uma substituto para o lugar de Marta Temido. “Temos um ministro da Saúde em lista de espera, isto é a degradação política levado ao limite. Um primeiro-ministro que não é capaz de nomear um ministro em tempo útil é um primeiro-ministro esgotado", insistiu.

Acusando de “incompetência” o Executivo de António Costa, considerou que o Governo não está em condições de responder a “desafios duros e difíceis”, numa altura em que se enfrenta uma crise inflacionista e energética.

Sobre o episódio da escolha de Sérgio Figueiredo para consultor do ministro das Finanças, Rangel acusou Fernando Medina de ter criado um lugar desnecessário: “Como inventa um lugar que não era necessário, qual é a legitimidade para dizer que não há dinheiro para isto, se ele próprio criou um cargo à medida para alguém que o acompanhou politicamente sempre?”, questionou.

Rangel fez ainda questão de criticar o caso que envolveu o ministro das Infraestruturas, que anunciou uma solução para o novo aeroporto, e que foi depois desautorizado por António Costa num despacho. “Um ministro que anuncia [uma solução] e depois o primeiro-ministro não demite o ministro. (…) Não tenhamos ilusões, a Europa não vem cá governar para nós. Temos um Governo que está totalmente impreparado e em crises sistemáticas. Temos um Governo que está à beira da falência, que entrou em verdadeira paralisia" reforçou.

Sobre o futuro político de Costa na Europa “teria muito a dizer”, mas “provavelmente não terá tantas probabilidades como em Portugal se dá”,vaticinou.