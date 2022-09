Festa do "Avante!": Jerónimo convida críticos a aparecem "com olhos limpos de preconceito"

O secretário-geral comunista convidou esta sexta-feira os críticos da realização da “Festa do Avante!”, por causa do posicionamento do partido face ao conflito na Ucrânia, a visitarem o certame político-cultural “com os olhos limpos de preconceito”.

“É preciso vir cá com os olhos limpos de preconceito”, respondeu Jerónimo de Sousa, depois de visitar duas exposições no Espaço Central da “Festa”.

O secretário-geral do PCP sustentou que uma visita à Quinta da Atalaia “pode levar à compreensão de alguns que olham” para os comunistas como “uma coisa que não é real”, ou seja, como sendo pró-guerra da Ucrânia e apoiantes do regime russo de Vladimir Putin.

“Independentemente de possíveis reparos críticos”, acrescentou Jerónimo de Sousa, a “Festa do Avante!” não é o que pintam: “insisto nisto: é uma festa da paz, não é uma festa da guerra!”

A 46.ª edição do certame político-cultural do jornal comunista e também rentrée do partido vai realizar-se entre hoje e domingo na Quinta da Atalaia, no concelho do Seixal.

Na noite de hoje está previsto um concerto da Orquestra Sinfonietta de Lisboa para celebrar o centenário do nascimento do Nobel da Literatura português, José Saramago, e antigo militante comunista.