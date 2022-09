Carlos Moedas diz-se vítima de “ativismo de constante destruição” e acusa PS de “não ter visão”

Depois de defender uma Lisboa “com mais ambição”, Carlos Moedas deixou esta sexta-feira um apelo idêntico aos alunos da Universidade de Verão do PSD: “Não tenham medo de ter ambição. Sejam sonhadores realistas”. E disse acreditar que venceu as eleições na capital, porque os jovens sentiram que “essa ambição era possível”. “Foi Cavaco Silva que trouxe à minha geração a ideia de que podíamos ambicionar ter uma vida melhor. Esquecemos isso, muitas vezes, injustamente”, observou.

Mas depressa saltou para as queixas. O autarca lisboeta disse ser vítima de um “ativismo de constante destruição”, acusando o PS de só tentar “encontrar casos e casinhos” e não ter soluções para a capital. Alvo de farpas foi também o Governo: “O seu único propósito é o poder", atirou Carlos Moedas.

Num jantar-conferência em Castelo de Vide, o presidente social-democrata elencou durante o seu discurso três propósitos para Portugal: “ter um país mais justo e com menos impostos”, combater as mudanças climáticas “sem parar o país”e “sem ativismos ideológicos agressivo-bacocos” e proteger ainda os mais desfavorecidos.“Como vamos ter um país que não nos mate com mais impostos? Não podemos continuar a sufocar pessoas com impostos ano após ano”, sustentou.

Para Moedas, as novas gerações precisam de “liberdade para criar”, não podendo o país “estar sempre a taxar aquilo que se está a inventar”. E deu como exemplo medidas em Lisboa, como a devolução do IRS para 3% que irá até aos 5% e ainda a isenção de IMT para jovens até aos 35 anos.

Sobre o pacote de medidas do Governo, o social-democrata confessou estar “muito curioso” para conhecê-lo e arriscou até antecipar algumas delas, criticando-as em seguida - "são medidas folclore". "O Governo vai seguramente querer impor que as lojas apaguem as luzes das montras à noite. Nós trabalhamos dia e noite para mudar as lâmpadas da iluminação pública de lisboa para LED que poupam 80% na fatura. Enquanto isso, um secretário de Estado do PS verificará as faturas", contrapôs.

A nível do SNS, recordou que 1,5 milhões de portugueses continuam sem médico de família, criticando a ideologia de esquerda. “O que interessa ao governo é se é publico ou privado? Queremos é soluções”, sustentou, apontando para o plano de saúde para os idosos que será lançado este trimestre

Questionado sobre a descentralização, Moedas teceu ainda duras críticas, acusando o Executivo de não querer assumir responsabilidades pelo processo. “O Governo passou para as autarquias aquilo que não quer, a infraestrutura da escola para a câmara ter essa responsabilidade, mas não passa, por exemplo, a contratação dos professores”. E deu uma explicação para isso: o PS cria “complexidade” no processo para não haver responsabilidades. “É nisso que o PS é muito bom”, ironizou. O PSD, enquanto partido municipalista, quer ter essas competências, mas na “totalidade”.