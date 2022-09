“Avante!” sem restrições políticas ou sanitárias

Depois de dois anos com fortes limitações, a Festa do “Avante!” regressa hoje ao Seixal, livre de restrições anticovid. A Direção-Geral da Saúde levantou as normas de distanciamento social e de prevenção — “é o que decorre da atual lei”, diz fonte oficial — e os comunistas podem festejar à vontade. E o mesmo se passa do ponto de vista político: soltos do acordo da ‘geringonça’, o PCP faz a sua rentrée como força de oposição direta a um Governo liderado por António Costa.

Entre a última Festa e a que hoje se inicia vai muito mais do que um ano de distância. De então para cá, o partido enfrentou duas “importantes batalhas” eleitorais, onde perdeu várias câmaras, metade da bancada de deputados e, sobretudo, quase cem mil eleitores. No discurso do ano passado, Jerónimo de Sousa já antecipava o corte de relações com o PS, falando em “rutura” e numa “viragem”, porque o “país não precisa de mais do mesmo” e chegava a hora de “avançar e encetar um novo rumo”, com “novas soluções” e “rompendo de forma determinada e sustentada”. As negociações orçamentais estavam à vista, e os comunistas faziam questão de avisar que, ao fim de seis anos de ‘geringonça’, era chegada a hora do tudo ou nada. A rutura com o PS aconteceu em outubro, o Governo caiu e os planos do PCP só falharam com uma inesperada fatura eleitoral que o partido ainda está a pagar.