Francisco Assis recusa antecipar pacote de apoios sociais: "Não tenho o mesmo grau de intimidade com o Governo"

Já tinha sido convidado várias vezes, mas só esta quinta-feira Francisco Assis marcou presença na 18.ª Universidade de Verão do PSD, após uma chamada de Luís Montenegro. "Só não vim antes para não ser mal interpretado", justificou o socialista que preside ao Conselho Económico e Social (CES). Assis estava na altura em rutura com a direção do PS e, ultrapassada a desavença, não hesitou em dar agora uma aula aos jotinhas laranja, em Castelo de Vide.

Uma espécie de “retiro intelectual”, descreveu o socialista, que só lamentou estar na Universidade de Verão um dia depois de Marques Mendes: “Não estou em condições de anunciar. Não tenho o mesmo grau de intimidade com o Governo”, disse, entre risos, após o ex-líder dos sociais-democratas ter previsto na quarta-feira que será anunciado um “pacote robusto” de apoios sociais, um “pacotão” mesmo, segundo Marques Mendes.

Assis admitiu, contudo, ter esperança de que o pacote de medidas inclua também algumas direcionadas para o sector da agricultura, que atravessa uma “fase muito difícil” e merece por isso um “apoio especial”.

Durante o jantar-conferência, o presidente do CES voltou a criticar a geringonça, afirmando que o acordo que o PS fez com o PCP e o BE tinha riscos: “Geringonça ou não, a história avaliará? Todas as soluções políticas têm aspetos negativos e positivos. Fui contra e não voltava atrás, continua a ser uma convicção muito profunda que tenho”, garantiu perante uma centena de jovens entre os 18 e 30 anos. “Nunca questionei a legitimadade constitucional, nem moral, mas uma opção errada”, insistiu.

Disse ainda não ser a favor de Governos do Bloco Central, apesar de já ter sido acusado disso, mas apelou a entendimentos entre o PS e o PSD sobre "questões de fundo".

Francisco Assis saiu ainda em defesa de Marta Temido, que se demitiu esta semana, considerando que “não há uma varinha mágica" para resolver os problemas da Saúde e que nenhuma responsabilidade pode ser imputada a “ninguém individualmente”: “Nem a senhora ministra que acabou de se demitir”, vincou.

Alertou para o risco dos populismos nas democracias e arrasou também o comunicado do PCP sobre a morte de Mikhail Gorbachev. “O marxismo-leninismo hoje, felizmente, não corresponde a uma ameaça no mundo muito por força de Gorbatchev. Temos que saber falar uns com os outros e combater posições extremistas sem qualquer hesitação”, atirou, depois de os comunistas acusarem Gorbatchev de ser “um dos principais responsáveis pela destruição da União Soviética”.

Por último, o presidente do CES deixou uma nota positiva para os jovens, afirmando que a sua geração pode viver muitas dificuldades, mas “também nunca teve tantas perspectivas como agora”. E apontou para a evolução da ciência e da tecnologia. “Apesar de termos algumas preocupações e olhar com preocupação para o futuro, estamos mais fortes para olhar com confiança para o futuro”, concluiu.