PS evoca "uma das personalidades mais marcantes do século XX"

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, enalteceu esta quarta-feira o legado de Mikhail Gorbachev, que morreu na terça-feira, classificando-o como "uma das personalidades mais marcantes do século XX".

"Prémio Nobel da Paz, foi uma das personalidades mais marcantes do século XX, com uma visão política que contribuiu para o fim da Guerra Fria e para a Paz", escreveu o número dois dos socialistas numa mensagem na rede social Twitter.

João Torres considerou ainda que "a ação de Gorbachev foi decisiva para a construção de uma Europa livre".

Mikhail Gorbachev, antigo líder da União Soviética, morreu na terça-feira aos 91 anos, informaram as agências de notícias russas Tass, RIA Novosti e Interfax, citando o Hospital Clínico Central de Moscovo.

O antigo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), entre 1985 e 1991, desencadeou uma série de mudanças que resultaram no colapso do Estado soviético autoritário, na libertação das nações do leste europeu do domínio russo e no fim de décadas de confronto nuclear Leste-Oeste.

A Tass informou que o ex-chefe de Estado vai ser enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscovo, ao lado da sua mulher.