PSD diz que demissão de Marta Temido só "peca por tardia"

O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz defendeu que a demissão da ministra da Saúde só “peca por tardia”.

“Infelizmente foi preciso morrer uma mãe para que a ministra se demitisse e António Costa tomasse uma decisão”, lamentou o vice-presidente dos sociais-democratas, numa declaração aos jornalistas a partir da sede do partido, em Lisboa.

Miguel Pinto Luz acusou Temido de ter colocado “sempre a sua ideologia è frente da saúde” dos portugueses, mostrando incapacidade de dialogar com os profissionais de Saúde e o terceiro sector. “Está longe de ficar na boa memória dos portugueses, mas infelizmente as suas políticas têm impacto a curto, médio e longo prazo”, acrescentou.

Admitindo que a saída da governante não resolverá os problemas do SNS, o vice-presidente do PSD desvalorizou a eventual escolha de Lacerda Sales para a sua sucessão no cargo, quando questionado por jornalistas. “A pergunta que interessa é o que fará António Costa: mudará o rumo das políticas, ou pelo contrário, só escolherá um novo ministro e nada mudará”

