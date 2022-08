Mithá Ribeiro fica no Chega com condição de "negociações". Cumprirá mandato mesmo que saia do partido

O deputado do Chega, Gabriel Mithá Ribeiro, disse, este sábado, que fica no Chega, com condição de "negociações o mais breve possível".

"Ontem recebi, da parte do presidente [André Ventura], um compromisso escrito para encontrarmos pontos de aproximação concretos. A situação tem de estar definida o mais brevemente possível, antes do início dos trabalhos parlamentares para eu trabalhar com tranquilidade independentemente de continuar no grupo parlamentar do Chega", declarou o deputado.

Adicionalmente, Mithá Ribeiro disse que irá cumprir o mandato até ao fim, "seja qual for o desfecho do cenário".

O deputado Gabriel Mithá Ribeiro anunciou, na segunda-feira, que pediu a demissão de vice-presidente do Chega, depois de ter sido afastado de coordenador do gabinete de estudos. No dia seguinte, André Ventura disse que mantém a confiança política em Mithá Ribeiro e indicou que o vice-presidente se iria manter como deputado do partido - situação que agora se encontra 'tremida'.