Coordenação preocupa socialistas que anseiam por setembro

O primeiro-ministro regressa de férias na próxima semana e a expectativa é que comece rapidamente a dar sinais da resposta às várias crises que têm assolado o Governo, mas sobretudo resposta à crise inflacionista que assola o país. O Governo tem remetido sempre para setembro a resposta “robusta” que promete dar, mas já teve de acelerar.

Esta quinta-feira, o ministro do Ambiente anunciou já as medidas para fazer face aos aumentos do gás (ver pág. 6) e reconheceu que o Governo tinha tido necessidade de antecipar o seu próprio calendário devido ao anúncio de aumentos feito na véspera pela EDP.