Bloco de Esquerda abre rentrée a falar de crises e do Governo que “promete uma vida mais difícil”

A liberdade, a Europa, as crises e a revolução, “que se tornou obrigatória”, nas palavras de Marisa Matias, marcaram o arranque da rentrée do Bloco de Esquerda, passado num ambiente sereno, interrompido apenas por um ou outro momento de maior ovação. Para a própria Marisa Matias, a última a falar, ou para o primeiro interveniente, o ex-deputado José Manuel Pureza. Ambos de Coimbra, a cidade onde os bloquistas ‘acampam’ este fim de semana para o lançamento do ano político.

