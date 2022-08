Marcelo Rebelo de Sousa e Rui Moreira marcam presença na Feira do Livro do Porto

O Presidente da República e o Presidente da Câmara do Porto encontram-se esta tarde nos Jardins do Palácio de Cristal para a já tradicional visita à Feira do Livro do Porto. Às 14h30, Marcelo Rebelo de Sousa e Rui Moreira visitam a exposição de Manuel Gusmão, “Escrevo para um amigo que virá”, que abre ao público às 17 horas.

O trabalho expositivo, com curadoria do núcleo de programação do Museu da Cidade e de Helena Carvalhão Buescu, espelha a vida e obra do ensaísta, e estará patente ao público até ao fim do ano na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

O autarca, que esta madrugada regressou da viagem oficial da transladação do coração do monarca D. Pedro IV para as cerimónias do Bicentenário da Independência do Brasil, e o chefe de Estado seguem depois a habitual visita ao recinto da Feira do Livro, que nesta 9.ª edição acolhe 84 expositores, entre livrarias, editoras e alfarrabistas de todo o país.

A abertura de portas acontece hoje, às 12h, o primeiro de 17 dias de literatura e cultura na cidade. Em paralelo, o festival literário oferece mais de 100 atividades de acesso gratuito, com destaque para oficinas, concertos, filmes e entretenimentos para bebés, crianças e jovens.

A edição deste ano presta homenagem à recém-falecida Ana Luísa Amaral, poeta e escritora presente no lançamento da Feira do Livro, em julho.

Em comunicado, a autarquia refere que já neste sábado, às 15h, realiza-se a cerimónia de atribuição da Tília de homenagem à poeta Ana Luísa Amaral, conduzida pelo presidente da Câmara Municipal do Porto.