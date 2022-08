Montenegro trava críticas ao Presidente

Não será a tarefa mais difícil do novo líder do PSD, mas está longe de ser uma nota de rodapé no caderno de encargos com que Luís Montenegro tentará apear o PS do poder e chegar ao lugar de António Costa. Saber como gerir em proveito próprio a relação com o Presidente da República que ainda é o político mais popular do país, mas que muita militância e sobretudo as elites consideram estar a passar das marcas no apoio ao Governo socialista, eis a questão. E sobre ela, o sucessor de Rui Rio delimitou uma linha vermelha — não o verão alimentar a algazarra anti-Marcelo que anda pelas redes sociais e não só. Na sua opinião, o que há a fazer é gerir com inteligência uma relação que, não sendo fácil, pode e deve ser rentabilizada pelo partido.

“Há muita gente zangada com o Marcelo e nós não vamos conseguir parar o vento com as mãos”, reconhece um vice-presidente do PSD. Com uma ressalva: “O Luís tem inteligência e bom senso para perceber que, quanto mais o Presidente mantiver esta atitude de equidistância, mais pode virar quando entender que o deve fazer.” Nesta linha, há até quem alerte que “Marcelo, ao não assumir uma postura de oposição ao Governo, ganha capital para, mais à frente, se a degradação do país se acentuar e ele tiver que se virar contra Costa, ter poder para o fazer”.