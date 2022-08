Paolo Gentiloni, comissário para a Economia e Finanças, participa na Academia do PS

O comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Paolo Gentiloni, vai participar na Academia Socialista, a abertura do ano político do PS, que vai decorrer na Batalha de 7 a 11 de setembro.

Gentiloni foi jornalista, ministro e primeiro-ministro de Itália entre 2016 e 2018 por nomeação do Presidente Mattarella. Pertence ao Partido Democrata, um partido formado em 2007 com a fusão de vários partidos e movimentos de centro-esquerda. É comissário europeu desde 2019

Além de Gentiloni, o único outro orador anunciado pelo PS para a sua Academia é Carlos César, o presidente do partido. O comissário europeu participa no dia 8 e iniciativa será encerrada pelo líder do PS e primeiro-ministro, António Costa.

A Academia Socialista é a forma escolhida este ano pela PS para a sua abertura do ano político. Um evento à semelhança da já tradicional Universidade de Verão do PSD. A iniciativa do PS destina-se a 80 jovens, "que se identifiquem com a ação política do socialismo democrático", que podem inscrever-se até dia 25. De acordo com o site da Academia, o debate durante os 5 dias em que vai decorrer centra-se em quatro temas: "a urgência da transição verde, os caminhos para o crescimento económico, a premência das políticas sociais, o combate às desigualdades e o novo paradigma geopolítico".

Terminada a academia, os socialistas os socialistas vão continuar pelo distrito de Leiria, onde decorrem nos dias seguintes as suas jornadas parlamentares.

O PS será o último partido a fazer a sua rentré política. A Iniciativa Liberal fez no dia 12. O PSD já teve a sua Festa do Pontal e tem a Universidade de Verão de 29 de agosto a 4 de setembro. O Chega tem rentré marcada para dia 25 de agosto, no algarve. O PCP realiza a sua tradicional Festa do Avante de 2 a 4 de setembro e o Bloco faz o seu Fórum Socialismo em Coimbra de 26 a 28.