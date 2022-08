O que diz agora Alexandra Leitão devia ter dito antes: "bem prega Frei Tomás", dizem os sindicatos

O teor da entrevista de Alexandre Leitão, ex-ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, não comove os sindicatos do sector. A governante que não esconde que gostaria de ter permanecido no executivo de António Costa, é acusada de, durante algum tempo, “ter 'vendido' a ilusão de um projeto de diploma alternativo" ao Sistema de Avaliação da Função Pública (SIADAP).

