Sedes lança livro com receita para duplicar o PIB em 20 anos, mas serão precisos “alguns sacrifícios”

A Sedes (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) vai lançar um livro, a 1 de setembro, com a sua “visão estratégica para o país” e o objetivo de cumprir o título “Ambição: duplicar o PIB em 20 anos”. De acordo com o jornal “Público”, a obra será apresentada, no dia 30 de agosto, ao Presidente da República.

“As propostas não são receitas de mercearia nem acenos eleitorais”, avisa o presidente da Sedes, Álvaro Beleza, na introdução do livro. Abel Mateus, o outro coordenador, avisa que vão ser precisos “alguns sacrifícios”: menos impostos, mercado de trabalho mais liberalizado e reforma do Estado são algumas das propostas. O trabalho conta, no total, com 57 medidas.

“Para se poder levar a economia de uma trajetória de quase estagnação a um crescimento médio de 3,5% ao ano é essencial um período de transição, em que teremos de fazer alguns sacrifícios e adoptar políticas de ruptura que só fluirão totalmente no médio e longo prazo”, assume Abel Mateus.