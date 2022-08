Inflação. PS diz que propostas do PSD são “vagas” e “cópias” do que o Governo fez e foi criticado

O Governo anunciou um pacote de medidas para combater a crise contra a inflação em setembro, mas viu o PSD antecipar-se e anunciar na Festa do Pontal, a rentrée política do partido, um conjunto de propostas. Para já, os socialistas desafiam os sociais-democratas a concretizarem as promessas “vagas” que Luís Montenegro deixou nesse discurso, mas vão dizendo que algumas são “cópias” de medidas do Governo que o PSD antes criticou.

