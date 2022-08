“Não será fácil” o Chega criar uma estrutura sindical: “Não nasceu das ruas” e teria de “furar o corporativismo do movimento”

Diogo Pacheco Amorim revelou ao Observador que o Chega está a ponderar criar um “movimento sindical próprio”. O objetivo seria “garantir uma posição do partido entre as várias classes profissionais”, sublinhando o ideólogo e deputado do Chega que “a rua não é exclusivamente da esquerda”. “A luta na rua é fundamental. Sempre que for necessário, estaremos na rua com grandes, médias ou pequenas manifestações”, assegurou. Ainda para mais no contexto atual: “Uma maioria absoluta do PS limita muito a atividade parlamentar, portanto tem de haver outros palcos para a atividade política. A luta tem de ser simultaneamente na rua e no Parlamento.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler