TC ainda não validou declarações de rendimentos

Mais de quatro meses após a tomada de posse, as declarações de rendimentos dos membros do Governo não foram ainda validadas pelo Tribunal Constitucional (TC). Isto apesar de o Executivo ter menos 20% de governantes face ao anterior. Resultado? Não é possível ainda consultar os documentos na quarta secção do tribunal liderado por João Caupers. Só a partir de setembro, na melhor das hipóteses.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler