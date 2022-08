Sondagem Negócios/CM: PS continua a ter mais intenções de votos, mas Montenegro encurta distância entre PS e PSD

O PSD, já depois de Luís Montenegro ter tomado posse como líder do partido, conseguiu encurtar a distância nas intenções de voto face ao PS. De acordo com uma sondagem da Intercampus para o “Jornal de Negócios”, o “Correio da Manhã” e o “Correio da Manhã TV”, o PS continua a ser o partido mais votado, com 33,1% das intenções de voto. No entanto, o PSD tem agora 22,8% das intenções de voto.

Na sondagem do último mês, o PS tinha 35,1% dos potenciais votantes e o PSD rondava os 20%. A distância entre PS e PSD encurta de 15 pontos para cerca de 10 pontos percentuais.

Para além disso, o barómetro de agosto dá, pela primeira vez, nota negativa ao primeiro-ministro: 2,9 numa escala de 1 a 5 (em que 1 corresponde a uma atuação muito negativa e 5 a uma atuação muito positiva). Quanto à avaliação dos ministros, Mariana Vieira da Silva é a que tem o saldo mais positivo: 6,1% dos inquiridos dizem que a ministra da Presidência é a melhor no Governo e 0,7% dizem que é pior.

A sondagem da Intercampus contou com 605 entrevistas telefónicas, recolhidas entre 3 e 10 de agosto de 2022. A margem de erro máximo é de 4,0%, com um nível de confiança de 95%.