Quase dois terços do Governo falharam prazo de entrega de registo de interesses

Quase dois terços dos 56 membros do Governo (ministros e secretários de Estado) entregaram a sua declaração de registo de interesses fora do prazo na Assembleia da República. De acordo com o jornal “Público”, apenas 23 elementos do executivo submeteram a declaração no sistema informático até à data limite de 30 de maio.

“Em relação aos membros do Governo, até 30 de maio de 2022, data em que se concluía o respectivo prazo de entrega, tinham sido submetidos 23 registos”, diz o relatório final do grupo de trabalho do registo de interesses aprovado na última reunião da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Lê-se, também no documento do grupo coordenado pelo socialista Pedro Delgado Alves, que até ao final da primeira semana de junho entraram mais seis registos de governantes e até dia 27 de julho foram entregues os restantes.

Contudo, uma análise às declarações dos registos de interesses dos governantes disponíveis no site do Parlamento mostra dados diferentes. Apenas 18 têm data anterior a 30 de maio, havendo 37 que são posteriores. Há ainda uma declaração - a de André Moz Caldas (secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros) - que não tem data de assinatura e está assinada manualmente.