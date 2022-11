Marques Mendes: "António Costa gosta de atacar grandes empresas"

Marques Mendes iniciou o comentário semanal na SIC com uma crítica ao novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde, afirmando que é uma “grande desilusão”, porque na lei que veio a público, “é tudo muito vago, genérico” e “sem respostas concretas aos problemas concretos”.

O comentador afirma que as pessoas querem saber como se vai resolver o problema dos médicos que saem para o sector privado, como vão tornar mais atrativas as carreiras dos médicos para dedicação plena ao SNS e “a reposta é zero”. "O princípio já se conhecia, agora tudo o que é essencial é para regulamentar no futuro”.

Marques Mendes considera não ser admissível vindo de um governo no poder há sete anos, porque “as pessoas querem repostas concretas”. Recordou que quando o caos nas urgências de obstetrícia e ginecologia começou, há dois meses, “o Governo veio dizer que ia criar um plano de contingência e uma comissão de acompanhamento”, e que dois meses depois se está “na mesma ou pior”. Isto porque "se há dois meses tínhamos um problema, agora temos dois. Mantém-se o caos nas urgências e ainda temos a incapacidade do Governo para resolver o problema”.

Realçou ainda que a única novidade deste estatuto é criar uma comissão executiva para o SNS. “Descobriram que é preciso mais um órgão, que é uma arma de dois gumes e que muito provavelmente vai dar asneira”. Diz Marques Mendes que se a pessoa escolhida para presidir àquela comissão for forte, independente e credível, “vamos ter um choque com a ministra da Saúde”, mas que caso não o seja, então “é mais burocracia apenas”.

O que disse o presidente da Endesa e o ataque de Costa

Sobre as declarações do presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, que veio falar de um aumento de 40% na fatura da energia, o comentador diz serem incompreensíveis. “Ele não é um político, é um gestor. Passar a imagem de que o Governo é o culpado da subida da energia não é justo”, uma vez que a causa é a guerra na Ucrânia.

Marques Mendes sublinha, no entanto, que “a resposta de António Costa ainda foi pior”, porque foi “um ataque inaceitável” a uma empresa particular e ao seu presidente. "O primeiro-ministro sempre gostou de atacar grandes empresas", disse, apresentando logo de seguida um apanhado: em 2017, António Costa atacou forte e feio a Altice, por causa dos incêndios de Pedrogão. Atacou a EDP devido às rendas e em 2021 atacou a Galp, pelo encerramento da refinaria de Matosinhos.

Disse ainda que o pior é o despacho do primeiro-ministro ser “terrivelmente autoritário”, como quem diz: “Ou se portam bem ou não prestam mais serviço ao Estado”.

Em conclusão, considera que o despacho é também um atestado de incompetência à Função Pública e de menoridade ao secretário de Estado João Galamba, “que agora tem de verificar as faturas da Endesa”.

Portugal é o 11º país da Europa que mais importa energia

Quanto ao plano português de poupança de energia, que ainda não foi apresentado, chama a atenção para o facto de a situação portuguesa ser singular e apresentou um quadro sobre a dependência de Portugal do exterior em matéria de energia, mostrando que o esforço nas renováveis ainda é insuficiente. Importamos mais da Nigéria, EUA, Brasil e Azerbaijão, sendo “alguns destes países politicamente instáveis e é preciso ter atenção.

Num outro quadro mostrou que Portugal depende 44% do petróleo; 29% das renováveis: 24% do gás natural, e 3% do carvão.

PPR: "É preciso acelerar e há Estado a mais"

Em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência, Marques Mendes considera que não está atrasado nas contratualizações, mas que nos pagamentos talvez esteja.

Apoiado mais uma vez em quadros, explicou que a bazuca representa 16,6 mil milhões de euros e que estão ainda por atribuir 10 mil milhões. E dos 6,5 mil milhões já aprovados, o que está pago são apenas 750 milhões. Preocupado com o atraso nos pagamentos, considera que o mais preocupante é que 90% do que já foi pago foi para o Estado e apenas 10% para o sector privado.

"Se D. Manuel Clemente pediu resignar prova que assume responsabilidade"

Por fim, Marques Mendes falou sobre os casos de abuso na Igreja, a audiência do Papa ao cardeal-patriarca de Lisboa e o seu alegado pedido de resignação, para dizer que “se o Papa recebeu o cardeal, por causa desta matéria, significa que a situação é grave”.

Sobre a eventual resignação de D. Manuel Clemente, que não foi confirmada nem desmentida, “se a pediu, não é motivo de crítica, só pode ter elogio, porque prova que assume a responsabilidade, é pessoa de carácter e não faz como muitos ministros que se agarram ao lugar”.

Defende que a Igreja Católica só tem um caminho para inverter a imagem negativa e voltar a ganhar credibilidade, mas que implica três coisas: "Não esconder nada, não desvalorizar a situação e incentivar o mais possível a investigação”.

Nas notas finais, Marques Mendes fez um pedido de desculpa a Francisco Pinto Balsemão por na semana passada, ao falar da escolha de António Horta Osório para o grupo Impresa, se ter referido a ele como futuro presidente, quando na realidade o cargo é de vice-presidente, uma vez que o presidente é Francisco Pinto Balsemão.