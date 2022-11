Setúbal: caso dos russos ficou na gaveta por ultrapassar prazo

Nuno Carvalho, deputado do PSD e eleito da Câmara Municipal de Setúbal, assume que o “assunto esmoreceu por completo” e que, na verdade, a “Comissão Eventual de Fiscalização da Conduta da Câmara de Setúbal e dos Serviços Municipais no Acolhimento de Refugiados Ucranianos”, criada em maio, “não deu em nada”. O social-democrata preside à comissão, aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal de Setúbal, com os votos da CDU, PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e Livre, mas até agora ninguém foi chamado para audição ou recolhida qualquer documentação. Nuno Carvalho admite marcar nova reunião “a partir de setembro”, mas o certo é que “o prazo máximo de 60 dias” para apresentação de um relatório — como consta da deliberação da câmara — já se encontra ultrapassado. Ou seja, qualquer decisão, a ser tomada, não tem suporte legal.

“A comissão reuniu logo a seguir à deliberação camarária para estabelecer prioridades, mas depois disso não houve mais nenhuma reunião. Nem está agendada”, diz Fernando José, vereador do PS. Os socialistas foram, aliás, os autores da proposta de constituição de uma comissão eventual para apurar responsabilidades da autarquia no processo de acolhimento de refugiados ucranianos. Na altura, a polémica tinha estalado depois de o Expresso revelar que um casal russo pró-Putin recebera os refugiados de guerra, recolhendo informação familiar e fotocopiando documentos pessoais dos ucranianos que chegavam a Setúbal, e ter levantado suspeitas de contacto com os serviços de espionagem da Rússia. O assunto fez manchete do Expresso, causando uma onda de indignação que atravessou todos os partidos e levou, inclusivamente, o Chega a apresentar um pedido para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao assunto. A iniciativa do partido de André Ventura acabaria chumbada, com os votos contra do PS e a abstenção das restantes bancadas parlamentares.

