Nuno Melo diz que "estilo agressivo" e "retaliador" do PM não muda "dureza" das faturas energéticas

Nuno Melo volta a atacar a postura "vingativa" do Governo em relação à Endesa e alerta para "aumentos superiores a 100%" nas faturas da energia de empresas, em julho.

"Há inúmeras empresas portuguesas que já foram obrigadas a suportar aumentos superiores a 100% nas faturas de energia do mês de Julho, emitidas por diferentes fornecedores, ponderado o mecanismo de ajustamento determinado no âmbito do Mercado Ibérico de Eletricidade", afirma o presidente do CDS-PP, numa nota enviada aos jornalistas.

Frisando que estão em causa aumentos superiores aquele que o presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, alertou em entrevista ao "Jornal de Negócios" e Antena 1, que apontou para 40%, Nuno Melo reitera o pedido de explicações sobre as contas do acordo peninsular sobre o gás e os termos comparativos da negociação entre Portugal e Espanha com a União Europeia (UE).

"Não são aumentos de 40% em julho. São aumentos superiores a 100%. É isto que o Governo tem de explicar e é isto que uma oposição capaz na Assembleia da República já teria exigido ao primeiro-ministro", insiste.

Para o líder centrista, nem a maioria absoluta do PS, nem o "estilo agressivo" e "retaliador de António Costa" são "capazes de mudar a dureza" e a "verdade das faturas energéticas" que as empresas nacionais estão a receber e terão que suportar.

Na quarta-feira, Nuno Melo já tinha criticado o despacho assinado pelo primeiro-ministro sobre a Endesa - que determina que as faturas desta empresa têm que ser validadas pelo secretário de Estado da Energia. E acusou o chefe do Governo de se sentir "à vontade para fazer o que quer e como lhe apetece" face à maioria absoluta.

"A partir deste gesto do primeiro-ministro, os empresários ‘ficam a saber: ou se calam ou ‘levam’, porque quem se mete com o PS", atirou, falando numa maioria absoluta, "sem controlo" e "sem limites".