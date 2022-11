Governo em silêncio sobre a crise em Taiwan. Portugal sem tomar posição entre EUA e China

A crise desencadeada no estreito da Formosa com a viagem da speaker norte-americana Nancy Pelosi a Taiwan ainda não gerou reações por parte da diplomacia portuguesa. A visita da presidente da Câmara dos Representantes e terceira figura do Estado nos EUA gerou retaliações económicas e militares sem precedentes por parte da China, com o bloqueio de importações, a realização de exercícios aeronavais e o disparo de cinco mísseis balísticos contra a zona económica exclusiva do Japão. Portugal, que tem afirmado “apoio à posição chinesa na questão de Taiwan”, continuava sem comentar a tensão entre o aliado transatlântico e o parceiro oriental: até à hora de fecho desta edição, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não respondera às perguntas do Expresso.

A posição tradicional da política externa portuguesa é recua­da no sentido de não hostilizar a China e de seguir as posições mais duras só quando estas já estão consensualizadas em instituições da União Europeia ou na NATO. Apesar da relação transatlântica ser um eixo central de todos os Governos, Portugal tem aprofundado as relações com a China, sobretudo depois da crise financeira, quando os chineses reforçaram os investimentos em grandes empresas portuguesas de energia, banca, seguros e saúde. Quando o Presidente Xi Jinping visitou Portugal em dezembro de 2018, os dois Estados assinaram uma “Declaração Conjunta” para o “Reforço da Parceria Estratégica Global”, onde Portugal “reafirmou a continuada adesão ao princípio ‘Uma só China’, bem como o apoio à posição chinesa na questão de Taiwan. A parte chinesa manifestou apreço por este apoio”, pode ler-se no documento. Resta saber a posição de Portugal quanto a estas ações de retaliação chinesas. Aliás, num comunicado divulgado esta semana, o embaixador chinês em Lisboa, Zhao Bentang, realçou o facto de Portugal “ter insistido sempre na ideia de uma só política chinesa”, o que “permitiu a criação de uma base muito sólida para as relações bilaterais”.