Costa guarda bomba atómica contra empresas de energia: imposto só avança em último recurso

Criada no final dos anos 30, a bomba nuclear tinha dois propósitos: funcionar como arma de destruição maciça e como arma dissuasora. Preventiva. A intenção era não ser usada. É assim que o Governo está a olhar para a possibilidade de taxar as grandes empresas que registem lucros inesperados devido à guerra na Ucrânia. “Estamos atentos”, ouve o Expresso. “Não há nenhum preconceito.” Mas, numa altura em que todas as entidades internacionais, da Comissão Europeia à OCDE, passando pelo FMI e, mais recentemente, por António Guterres, secretário-geral da ONU, recomendam aos governos que ponham as petrolíferas com lucros “imorais” a pagar a crise energética, o Governo português põe gelo nos pulsos antes de hostilizar — ainda mais — os gigantes.

O tom ‘dissuasor’ foi dado esta semana com o polémico despacho de António Costa à Endesa. “Perante as ameaças de práticas especulativas”, o primeiro-ministro não só determinou que todas as faturas da Endesa com serviços do Estado teriam de passar pelo crivo prévio do secretário de Estado do sector como instou os serviços públicos a procurarem “novos prestadores de serviços que mantivessem práticas comerciais adequadas”. A direita viu o gesto como “abuso de poder” e Costa explicou-se: afinal, o despacho era “preventivo”. Marcelo deu cobro ao primeiro-ministro ao pedir “responsabilidade social” às elétricas e ao instar a entidade reguladora (ERSE) a explicar, de forma entendível, os reais efeitos do mecanismo ibérico de travão aos preços do gás junto dos consumidores (ver texto ao lado).

