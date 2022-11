52 em 201. Acordo na saúde não convence autarcas: "A opacidade das negociações é constrangedora", diz Isaltino Morais

A ministra Ana Abrunhosa esperava ter 100 municípios a exercerem a competência da saúde até junho, mas no final de julho o universo de câmaras aderentes ficou-se pelas 51. Para acelerar a descentralização em curso, a direção da Associação Nacional de Municípios (ANMP), firmou há duas semanas novo acordo com o Governo, mas nem o negociado reforço de verbas foi suficiente para seduzir a maioria dos autarcas a assumirem a pasta.

Ao Expresso, Luísa Salgueiro avança que, até ao momento, apenas 52 autarquias (em 201 que receberão esta área) já exercem a competência da saúde, tendo apenas um município da região do Alentejo recebido esta responsabilidade desde 22 de julho, dia do anúncio do novo acordo com o Governo.

Entre as grandes câmaras do país, nem Lisboa, Porto, Aveiro ou Oeiras assumiram a pasta, resistência que se estende ainda aos municípios de Vila Nova de Gaia, Almada, Vila Real, Vila do Conde ou Gondomar, lideradas pelos socialistas Eduardo Vítor Rodrigues, Inês de Medeiros, Rui Santos, Vítor Costa e Marco Martins.