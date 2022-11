Políticos entre gins, petiscos e praia este verão

É tradição, chega agosto, encerra o Parlamento e deputados e líderes políticos entram em pausa. Tal como grande parte da população, muitos rumam ao Algarve, outros preferem Alentejo, Norte ou Centro, com pilhas de livros por ler, música variada para os ouvidos e petiscos vários para saborear em tempo de descanso. Ao questionário do Expresso, há respostas para todos os gostos, de quem promete ler o regimento da Assembleia da República, mas também quem anuncie que se irá dedicar à biografia de Francisco Pinto Balsemão. Uma resposta condicionada pelo emissor do questionário? Talvez, mas Cotrim Figueiredo leva outros na bagagem de “A Noite em que o Verão Acabou” (romance de João Tordo) a “Spin Dictatores”, de Daniel Treisman e Sergei Guriev.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, elege o Algarve “como costume” para uns dias de descanso. Não dispensa água, nem o seu snack preferido: “As sandes que eu próprio preparo para toda a família”, confessa. Na mala levará romances de Nélida Piñon, Javier Cercas ou Fernando Aramburu. Eurico Brilhante Dias, líder da bancada socialista, dará um salto ao Algarve e ainda a Barcelona, um destino repetido que visitará com a companhia de “D. Quixote”, a obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes, e com um petisco muito peculiar em mente. “Acordar tarde. Não é um petisco?”, atira Eurico Brilhante Dias. Certo é que, o mais tardar a 7 de setembro, dia do arranque da Academia Socialista na Batalha, o descanso acaba.