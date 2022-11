Governo assume, mas Lisboa perde eventos do Papa

A um ano da vinda do Papa Francisco a Portugal, Governo e Câmara de Lisboa negociaram até à última hora quem assume o trabalho e a despesa dos eventos, sobretudo das infraestruturas para cada um deles. E se Carlos Moedas conseguiu passar para o Governo algumas responsabilidades previstas para Lisboa no primeiro memorando de entendimento, certo é que isso também fará com que a capital perca alguns dos momentos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

